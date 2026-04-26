Mercari Aktie
WKN DE: A2JNWE / ISIN: JP3921290007
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mercari,Inc Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mercari,Inc Registered öffnet voraussichtlich am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 43,75 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 26,47 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,41 Prozent auf 56,10 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mercari,Inc Registered noch 49,91 Milliarden JPY umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 163,90 JPY je Aktie, gegenüber 159,05 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 217,29 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 192,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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