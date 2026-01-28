Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Bilanz im Fokus
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten schätzen, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 34,87 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 38,45 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,29 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,19 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 133,45 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 145,59 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,16
|1,70%