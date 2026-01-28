Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Bilanz im Fokus 28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten schätzen, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 34,87 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 38,45 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,29 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,19 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 133,45 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 145,59 Milliarden EUR in den Büchern standen.

26.01.26 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,16 1,70%

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
