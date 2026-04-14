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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Bilanzausblick 14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht Bilanz – das erwarten Analysten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,35 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 31,50 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,22 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,18 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,79 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,34 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 132,46 Milliarden EUR, gegenüber 132,21 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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