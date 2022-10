Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Was sich Anaylsten von der kommenden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz versprechen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellt voraussichtlich am 26.10.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,64 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR erwirtschaftet worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,12 Prozent auf 35,63 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

22 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,65 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 12,89 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 143,93 Milliarden EUR, gegenüber 167,97 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at