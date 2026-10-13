Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Bilanz im Blick
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 31,02 Milliarden EUR im Vergleich zu 32,15 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,44 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,34 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 128,98 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 132,21 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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