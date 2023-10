Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt die Bilanz offen. Womit Analysten rechnen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird voraussichtlich am 26.10.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,15 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 37,12 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 37,72 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,04 EUR, gegenüber 13,55 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 153,98 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 150,02 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at