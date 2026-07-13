Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,33 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,950 EUR je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 32,16 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 2,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Umsatz von 33,15 Milliarden EUR eingefahren.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,66 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,34 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 131,33 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 132,21 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at