Mercer International Aktie
WKN: 985284 / ISIN: US5880561015
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mercer International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mercer International wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,157 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercer International noch ein Verlust pro Aktie von -1,210 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 494,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 458,1 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -3,688 USD, gegenüber -7,440 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,94 Milliarden USD im Vergleich zu 1,87 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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