Erste Schätzungen: Mercer International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mercer International wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,950 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,620 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mercer International in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 476,0 Millionen USD im Vergleich zu 453,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -3,170 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -7,440 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,98 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at