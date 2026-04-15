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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mercer International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mercer International wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,548 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 66,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Mercer International mit einem Umsatz von insgesamt 493,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 507,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,59 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,870 USD, während im vorherigen Jahr noch -7,440 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,87 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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