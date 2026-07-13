Merchants Bancorp Aktie

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WKN DE: A2H6X2 / ISIN: US58844R1086

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Merchants Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Merchants Bancorp stellt voraussichtlich am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,22 USD aus. Im letzten Jahr hatte Merchants Bancorp einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 48,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 179,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 346,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,14 USD, gegenüber 3,78 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 721,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,37 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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