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WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

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Bilanz steht an 14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Merck legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Merck legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Merck-Bilanz.

Merck wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,09 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,51 Prozent auf 17,27 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck noch 17,18 Milliarden USD umgesetzt.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,66 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 67,06 Milliarden USD, gegenüber 64,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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