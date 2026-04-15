Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Erwartungen
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Merck legt Quartalsergebnis vor
Merck stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,478 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden.
Merck soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,89 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,11 USD, gegenüber 7,28 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 66,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 64,93 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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