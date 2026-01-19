Erste Schätzungen: Merck präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Merck öffnet voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Merck im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,48 USD je Aktie gewesen.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,82 Prozent auf 16,18 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,96 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 6,74 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 64,84 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 63,97 Milliarden USD waren.

