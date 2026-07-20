Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Analysten im Fokus
|
20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Merck stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Merck wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
13 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,288 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent auf 16,40 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,28 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 66,78 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 64,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck Co.
|
17.07.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
16.07.26
|Aktie mit Gewinnen: FDA genehmigt neues Cholesterinmedikament von Merck (Dow Jones)
|
16.07.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
16.07.26
|Optimismus in New York: Dow Jones liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
15.07.26
|Pluszeichen in New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
Analysen zu Merck Co.
Aktien in diesem Artikel
|Merck Co.
|111,26
|0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.