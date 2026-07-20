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WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

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Analysten im Fokus 20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Merck stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Merck stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Merck gewährt einen Blick in die Bücher – die Prognosen der Experten.

Merck wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,288 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent auf 16,40 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,28 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 66,78 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 64,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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