Mercury General Aktie

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WKN: 870346 / ISIN: US5894001008

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mercury General öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mercury General präsentiert voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,43 USD aus. Im letzten Jahr hatte Mercury General einen Gewinn von 5,06 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,62 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,25 USD im Vergleich zu 9,77 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 6,26 Milliarden USD, gegenüber 5,99 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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