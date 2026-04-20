Erste Schätzungen: Mercury Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mercury Systems stellt voraussichtlich am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,067 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercury Systems noch ein Verlust pro Aktie von -0,330 USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 211,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mercury Systems für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 208,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,958 USD im Vergleich zu -0,650 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 953,2 Millionen USD, gegenüber 912,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at