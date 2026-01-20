Erste Schätzungen: Mercury Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mercury Systems wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,066 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mercury Systems noch -0,300 USD je Aktie verloren.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 210,5 Millionen USD gegenüber 223,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,66 Prozent.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,650 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 952,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 912,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at