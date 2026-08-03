Erste Schätzungen: Mercury Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mercury Systems wird voraussichtlich am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,385 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 42,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 266,2 Millionen USD gegenüber 273,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,54 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD, gegenüber -0,650 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 960,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 912,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at