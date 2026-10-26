Mercury Systems Aktie

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WKN: 911843 / ISIN: US5893781089

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mercury Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mercury Systems wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,298 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mercury Systems -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 245,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 225,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD, gegenüber -0,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 1,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 983,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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