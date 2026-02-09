Merit Medical Systems Aktie

Merit Medical Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Merit Medical Systems legt Quartalsergebnis vor

Merit Medical Systems lässt sich voraussichtlich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Merit Medical Systems die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,954 USD je Aktie gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 9,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 389,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 354,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,03 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 1,51 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Merit Medical Systems Inc.

Analysen zu Merit Medical Systems Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Merit Medical Systems Inc. 69,50 2,96% Merit Medical Systems Inc.

