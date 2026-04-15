Erste Schätzungen: Merit Medical Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Merit Medical Systems wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,833 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 70,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,490 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,63 Prozent auf 377,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Merit Medical Systems noch 354,3 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,04 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,13 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,62 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at