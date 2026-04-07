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WKN: 876864 / ISIN: US59001A1025

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Meritage Homes gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Meritage Homes stellt voraussichtlich am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,01 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,24 Prozent verringert. Damals waren 1,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,20 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,83 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,35 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,77 Milliarden USD, gegenüber 5,86 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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