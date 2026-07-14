Meritage Homes Aktie

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WKN: 876864 / ISIN: US59001A1025

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Meritage Homes gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Meritage Homes wird voraussichtlich am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Meritage Homes im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,04 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,54 Prozent auf 1,43 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,98 USD, gegenüber 6,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 5,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,86 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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