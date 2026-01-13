Erste Schätzungen: Meritage Homes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Meritage Homes wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,55 USD. Dies würde einer Verringerung von 34,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Meritage Homes 2,36 USD je Aktie vermeldete.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,51 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 7,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,72 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,72 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,92 Milliarden USD, gegenüber 6,40 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at