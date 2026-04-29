Meritz Financial Aktie
WKN DE: A1JE8W / ISIN: KR7138040001
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Meritz Financial präsentiert Quartalsergebnisse
Meritz Financial wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3505,01 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3353,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 67,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.127,33 Milliarden KRW gegenüber 3.521,46 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15588,90 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12903,00 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 4.395,88 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 15.064,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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