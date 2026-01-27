Meritz Financial Aktie
Erste Schätzungen: Meritz Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Meritz Financial wird voraussichtlich am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2847,83 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1857,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Meritz Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 76,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 820,19 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren noch 3.489,19 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14309,70 KRW im Vergleich zu 12259,00 KRW im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4.153,17 Milliarden KRW, gegenüber 14.026,10 Milliarden KRW im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
