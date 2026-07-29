Erste Schätzungen: Merlin mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Merlin lässt sich voraussichtlich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Merlin die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,275 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 3,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,720 USD, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 17,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at