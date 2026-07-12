Erste Schätzungen: Merlin Properties SOCIMI SA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Merlin Properties SOCIMI SA wird voraussichtlich am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,130 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 82,89 Prozent verringert. Damals waren 0,760 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 16,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 127,2 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 147,8 Millionen EUR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,541 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 603,7 Millionen EUR, gegenüber 549,8 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at