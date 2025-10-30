Erste Schätzungen: Merlin Properties SOCIMI SA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Merlin Properties SOCIMI SA wird voraussichtlich am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,140 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Merlin Properties SOCIMI SA noch 0,120 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Merlin Properties SOCIMI SA 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 137,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Merlin Properties SOCIMI SA 129,8 Millionen EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,560 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,560 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 552,2 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 503,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

