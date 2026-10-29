Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

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WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Merlin Properties SOCIMI SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Merlin Properties SOCIMI SA wird voraussichtlich am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,140 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Merlin Properties SOCIMI SA 0,120 EUR je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Merlin Properties SOCIMI SA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 150,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 137,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,528 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 1,40 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 610,1 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 549,8 Millionen EUR waren.

Redaktion Finanzen.net

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