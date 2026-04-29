Erste Schätzungen: Merlin Properties SOCIMI SA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Merlin Properties SOCIMI SA wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Merlin Properties SOCIMI SA für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,150 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,150 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 148,9 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 7,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 138,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,544 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 603,3 Millionen EUR, gegenüber 549,8 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at