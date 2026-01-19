Mesa Laboratories Aktie

WKN: 923604 / ISIN: US59064R1095

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mesa Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mesa Laboratories wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD gegenüber -0,310 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,62 Prozent auf 63,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Mesa Laboratories noch 62,8 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,34 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,360 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 248,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 241,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Mesa Laboratories IncShs

Analysen zu Mesa Laboratories IncShs

