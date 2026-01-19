Erste Schätzungen: Mesa Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mesa Laboratories wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD gegenüber -0,310 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,62 Prozent auf 63,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Mesa Laboratories noch 62,8 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,34 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,360 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 248,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 241,0 Millionen USD waren.

