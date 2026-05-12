Mesa Laboratories Aktie
WKN: 923604 / ISIN: US59064R1095
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12.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mesa Laboratories stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Mesa Laboratories wird voraussichtlich am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass Mesa Laboratories für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,310 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 65,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,07 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,360 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 250,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 241,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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