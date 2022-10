Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird voraussichtlich am 26.10.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

44 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,93 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD erwirtschaftet worden.

42 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 27,58 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 46 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,87 USD, gegenüber 13,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 47 Analysten durchschnittlich auf 117,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 117,93 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at