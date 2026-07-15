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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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Analysten-Erwartungen 15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meta Platforms (ex Facebook) öffnet die Bücher – damit rechnen Analysten.

Meta Platforms (ex Facebook) wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 46 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 7,18 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 49 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 60,20 Milliarden USD – ein Plus von 26,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 47,52 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 61 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 32,91 USD, gegenüber 23,49 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 61 Analysten im Durchschnitt 252,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 200,97 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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