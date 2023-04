Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Analysten.

Meta Platforms (ex Facebook) öffnet voraussichtlich am 26.04.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 43 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,01 USD. Dies würde einer Verringerung von 26,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 42 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 27,61 Milliarden USD aus – eine Minderung von 1,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27,91 Milliarden USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 49 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,59 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 50 Analysten im Schnitt von insgesamt 121,74 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 116,61 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at