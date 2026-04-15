Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Meta Platforms (ex Facebook) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

47 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,43 USD je Aktie erzielt worden.

48 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 31,13 Prozent auf 55,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 61 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 29,69 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 23,49 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 63 Analysten auf durchschnittlich 250,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 200,97 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at