Erste Schätzungen: Metalla Royalty and Streaming öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Metalla Royalty and Streaming wird voraussichtlich am 26.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,010 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Metalla Royalty and Streaming noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 65,77 Prozent auf 4,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,008 CAD, gegenüber -0,080 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 17,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,1 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at