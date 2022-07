Erste Schätzungen: METAWATER gewährt Anlegern Blick in die Bücher

METAWATER präsentiert in der voraussichtlich am 27.07.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -43,950 JPY gegenüber -47,730 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,60 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 10,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte METAWATER einen Umsatz von 15,93 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 141,46 JPY, während im vorherigen Jahr noch 143,39 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 146,48 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 135,56 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at