Erste Schätzungen: METAWATER stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

METAWATER wird sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 159,75 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 179,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 88,92 Milliarden JPY gegenüber 80,64 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 205,24 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 157,06 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 202,86 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 179,09 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at