Erste Schätzungen: METAWATER zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

METAWATER wird sich voraussichtlich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 33,66 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 34,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll METAWATER in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 45,37 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 39,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 194,53 JPY im Vergleich zu 157,06 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 193,87 Milliarden JPY, gegenüber 179,09 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at