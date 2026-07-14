Erste Schätzungen: METAWATER zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

METAWATER lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird METAWATER die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -22,354 JPY. Im Vorjahresquartal waren -22,990 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 36,82 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 11,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 33,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 227,69 JPY, gegenüber 209,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 228,07 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 209,84 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at