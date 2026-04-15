MetaX Integrated Circuits Aktie
ISIN: CNE100007D90
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MetaX Integrated Circuits legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MetaX Integrated Circuits wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,235 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,580 CNY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 83,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 586,4 Millionen CNY gegenüber 320,4 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,073 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,970 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,63 Milliarden CNY, gegenüber 1,64 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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