Erste Schätzungen: Methanex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Methanex präsentiert voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,502 CAD. Dies würde einer Verringerung von 78,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Methanex 2,37 CAD je Aktie vermeldete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,63 Prozent auf 1,35 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,29 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,78 CAD, während im vorherigen Jahr noch 1,54 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,06 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,02 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at