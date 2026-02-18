Methanex Aktie

Methanex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Methanex veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Methanex öffnet voraussichtlich am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,920 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,940 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Methanex in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,33 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,15 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,33 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,07 Milliarden CAD, gegenüber 5,10 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

