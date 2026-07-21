Erste Schätzungen: MetLife präsentiert Quartalsergebnisse

MetLife wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,32 USD. Dies würde einem Zuwachs von 125,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MetLife 1,03 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MetLife in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 19,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 17,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,89 USD aus. Im Vorjahr waren 4,71 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 80,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 77,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at