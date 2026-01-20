Erste Schätzungen: MetLife vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MetLife lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass MetLife im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,78 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll MetLife 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 27,22 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 45,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MetLife 18,67 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,68 USD je Aktie, gegenüber 5,94 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 83,64 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 70,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

