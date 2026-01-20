MetLife Aktie
WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: MetLife vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
MetLife lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass MetLife im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,78 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll MetLife 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 27,22 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 45,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MetLife 18,67 Milliarden USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,68 USD je Aktie, gegenüber 5,94 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 83,64 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 70,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MetLife Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: MetLife vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MetLife von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.01.26
|S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.12.25
|S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MetLife von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.12.25