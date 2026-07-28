Erste Schätzungen: Metro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Metro wird sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,28 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,48 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,87 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,92 Milliarden CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,79 CAD, während im vorherigen Jahr noch 4,65 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,59 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 22,01 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at