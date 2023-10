Erste Schätzungen: Metro stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Metro wird voraussichtlich am 15.11.2023 die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,09 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,09 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 14,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,43 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,39 CAD im Vergleich zu 3,82 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 20,65 Milliarden CAD, gegenüber 18,89 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at